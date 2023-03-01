В Ростове-на-Дону и области отменили проверку систем оповещения 1 марта

Хакеры взломали местные радиоканалы и тв
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Ростове и области отменили проверку систем оповещения 1 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Причиной отмены стали недавние хакерские атаки.
Отметим, что 23 и 28 февраля неизвестные взломали серверы городских и региональных радиостанций и телеканалов. По ним была объявлена ложная воздушная тревога и сообщение о том, что всем необходимо укрыться в безопасном месте.
В ГУ МЧС по Ростовской области решили перенести проверку системы оповещения на другую дату. Время проведения станет известно позже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области хакеры объявили воздушную тревогу, взломав серверы ТВ и радиостанций
Ситуацию уже прокомментировали в управлении МЧС