В Ростове-на-Дону и области отменили проверку систем оповещения 1 марта

Хакеры взломали местные радиоканалы и тв Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове и области отменили проверку систем оповещения 1 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Причиной отмены стали недавние хакерские атаки.

Отметим, что 23 и 28 февраля неизвестные взломали серверы городских и региональных радиостанций и телеканалов. По ним была объявлена ложная воздушная тревога и сообщение о том, что всем необходимо укрыться в безопасном месте.

В ГУ МЧС по Ростовской области решили перенести проверку системы оповещения на другую дату. Время проведения станет известно позже.

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Ситуацию уже прокомментировали в управлении МЧС

(Подробности)