В Ремонтненском районе загорелся чердак жилого дома

Огонь охватил весь дом. Фото: ГУ МЧС по РО
В селе Кормовое загорелся чердак жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 1 марта.
По информации ведомства, дом загорелся ранним утром. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило весь дом. К счастью, в помещении никого не было.
Сейчас на месте пожара работают 6 спасателей и 2 спецмашины. Пожар локализован на 80 кв метров.
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