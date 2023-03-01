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НовостиПроисшествия1 марта 2023 5:12

В Ремонтненском районе загорелся чердак жилого дома

Пламя охватило все жилое строение
Лейла МИРИШОВА
Огонь охватил весь дом. Фото: ГУ МЧС по РО

Огонь охватил весь дом. Фото: ГУ МЧС по РО

В селе Кормовое загорелся чердак жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 1 марта.

По информации ведомства, дом загорелся ранним утром. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило весь дом. К счастью, в помещении никого не было.

Сейчас на месте пожара работают 6 спасателей и 2 спецмашины. Пожар локализован на 80 кв метров.

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