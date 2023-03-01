В Ростове в первый день весны ожидается до +5 градусов

Днем воздух прогреется до +5 градусов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростове-на-Дону в первый день весны ожидается плюсовая температура. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В среду, 1 марта, в городе целый день будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +5 градусов. А к вечеру столбик термометров опустятся до -2...-3 градусов. Поздним вечером в городе может пойти небольшой снег с дождем. Порывы ветра в этот день достигнут 14 метров в секунду.

Отметим, что 2 марта в городе ожидается аналогичная погода.

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