Сбор подписей по спасению Таганрога остановили

Петицию поддержали 4,5 тысячи граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге остановили сбор подписей по спасению города. Петиция в главе государства была открыта 6 дней на портале Change.org.

Сбор подписей начался 21 февраля, а 27 числа автор закрыл петицию. За это время порядка 4,5 тысяч граждан оставили свою подпись в поддержку города.

Отметим, что автор петиции был обеспокоен состоянием и развитием города. Также рассказали о ситуации в сфере ЖКХ и отметили, что Таганрогу нужны только опытные управленцы. Кроме того, автор добавил, что право выбора кандидатов на посты в администрацию предлагалось расширить и на обычных граждан, которые не являются сотрудниками органов власти.

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(Подробности)