1 марта в Таганроге откроют новый детский сад «Росинка» на 220 мест

Детский сад возвели в новом микрорайоне города Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 1 марта, в Ростовской области жители Таганрога откроют новый детсад № 8 «Росинка», построенный в рамках национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 220 мест, 100 которых предназначены для малышей до 3 лет, сообщают власти.

- Это первый детский сад в городе, который сможет принять младенцев от 6 месяцев. Для детей подготовили пеленальные столики, кроватки, манежи, прогулочные шезлонги, есть парковки для колясок, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

По словам чиновника, в трехэтажном здании оборудовали развивающие классы, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и психолога, медкабинет. Группы разместят в светлых и просторных комнатах со своим буфетом, санузлом и раздевалкой.

На прилегающей к зданию территории оборудовали игровые и прогулочные площадки, веранды. По периметру смонтировали видеокамеры и пожарные сигнализации. Для малышей с ограниченными возможностями здоровья обустроили пандусы, подъемники, тактильную плитку и напольные метки.

Добавим, на строительство объекта была выделено 542,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 9,8 млн рублей. На оснащение садика потратили еще 33,4 млн рублей.

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