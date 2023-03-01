В Ростове за год повысилась удовлетворенность населения работой сити-менеджера Алексея Логвиненко

Работой общественного транспорта в Ростове довольны 64,9 % респондентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону по итогам 2022 года повысилась удовлетворенность населения работой главы администрации. Об этом можно судить по данным опроса на сайте правительства региона.

Общественное мнение вывели на основе нескольких пунктов. Так, например, организацией транспортного обслуживания в донской столице оказались довольны 64,9 % респондентов. За предыдущий отчетный период эта цифра составляла 52,96 %.

Качество автодорог положительно оценили 60,82 % опрошенных ростовчан. Годом ранее показатель в этой сфере составлял 52,22 %.

Рост произошел в категории, связанной с теплоснабжением. Результаты в этой сфере оказались приемлемыми для 77,14 % участников опроса. До этого поддержку высказывали 66,30 %.

Примерно такая же ситуация и с другими коммунальными услугами: водоснабжением довольны 72,24 % (было 57,78 %), электроснабжением - 79,59 % (67,04 %), газоснабжением - 82,45 % (71,48%).

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