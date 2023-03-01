В Ростовской области в 2022 году долги по зарплатам взыскивали в четыре раза чаще, чем годом ранее

Эффективность работы судебных приставов по взысканию зарплат составила 95,4 % Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области по итогам 2022 года задолженности по зарплатам взыскивали в четыре раза чаще, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

- Количество возбужденных исполнительных производств увеличилось в 4,1 раза, с 1,7 тысячи до 7,2 тысячи. Только в начале года на исполнении находилось более 7,6 тысячи дел, - говорится в опубликованном документе.

По данным ведомства, за отчетный период жителям Дона смогли вернуть более 151 млн рублей задолженности по оплате труда. Это на 48 млн рублей выше, чем в 2021 году. Эффективность работы в указанном сегменте составила 95,4 % при норме в 55 %, добавили в ФССП.

К слову, ранее власти Ростова-на-Дону сообщили о том, что средняя зарплата в городе повысилась до 48,5 тысячи рублей.

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