В Ростовской области задержали главу регионального бюро медико-социальной экспертизы

Сейчас по уголовному делу идет следствие Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области руководитель - главный эксперт областного бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России попала под следствие. Женщину подозревают в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба управления СУ СК России по донскому региону.

- Дело в отношении главы подразделения федерального министерства завели на основании материалов, собранных полицейскими. Сейчас руководитель бюро задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокомментировали в Следкоме.

По данным следствия, в 2017 году женщина заключила с подрядчиком контракты на выполнение ремонта в административных зданиях госучреждения. После окончания срока договора подозреваемая не проверила объекты и просто подписала все документы о приемке работ.

В итоге исполнитель, который так и не выполнил часть задач, получил из бюджета более 12 млн рублей. Известно, что одно из зданий, подлежащих ремонту, все еще не могут полноценно эксплуатировать.

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