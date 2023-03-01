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НовостиОбщество1 марта 2023 11:34

Под Новочеркасском, в поселке Персиановском, на два дня закроют ж/д переезд

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты
Ангелина СКИБА
На переезде будут ремонтировать покрытие дороги

На переезде будут ремонтировать покрытие дороги

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области, в поселке Персиановском, на два дня закроют железнодорожный переезд в районе улицы Привокзальной. Об этом местных жителей предупреждает администрация Красюковского сельского поселения.

- 2 и 3 марта 2023 года на территории станции Персиановка с 9 до 16 часов будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие дороги в границах ж/д переезда, - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты с учетом дорожных изменений.

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