Школьникам Ростовской области начали рассказывать об ответственном отношении к животным

Мальчики и девочки узнали, как правильно ухаживать за питомцами Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области для школьников подготовили цикл уроков об ответственном отношении к животным «Мы в ответе за тех, кого приручили». Занятия уже стартовали, их проводят опытные ветеринары, сообщают донские власти.

Известно, что первый урок доброты состоялся 28 февраля в школе №101 Ростова-на-Дону. Лекция начальника управления ветеринарии Дмитрия Кутового заинтересовала около 60 ребят.

Мальчики и девочки узнали, как правильно выгуливать, кормить и воспитывать питомцев, когда животным требуется медицинская помощь. Дети поняли, почему о любимцах нельзя забывать, и тем более нельзя выбрасывать их на улицу.

- Именно от хозяина зависит счастье и благополучие животного и его дальнейшая судьба. Все бездомные собаки и кошки когда-то были или могли быть домашними - об этом должен помнить каждый человек, решивший завести себе четвероногого друга, - пояснил школьникам Дмитрий Кутовой.

Урок оказался нескучным. Ребята с интересом слушали приглашенного гостя, бойко отвечали на вопросы, а потом с удовольствием рассказали о своих четвероногих и крылатых подопечных.

Проводить подобные занятия в донских школах планируют теперь на постоянной основе. В марте-апреле внеклассные занятия должны организовать в четырех учебных заведениях.

Напомним, с 2020 года в России действует закон об ответственном обращении с животными. В связи с этим начали просветительскую работу с населением, в том числе с детьми.

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