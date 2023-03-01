На пляже на юге России откопали 18 скелетов

На месте работают правоохранительные органы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории одного из пляжей в Дагестане нашли страшную находку — скелеты 18 человек. Останки нашли на территории базы отдыха между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

Уточняется, что кости и черепа нашли в почве строители во время земляных работ и вызвали на обнаруженное место массового захоронения сотрудников правоохранительных органов.

Как прокомментировали изданию в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, сообщение о таком захоронении в полицию действительно поступало. Информация о нем будет направлена во все заинтересованные ведомства.

Одновременно кадры с места нахождения массового захоронения попали в Интернет. Судя по кадрам, на нескольких черепах видны отверстия, которые можно принять за следы от пуль.

Среди предположений звучали версии, что останки людей могли принадлежать жертвам репрессий 1930 годов. Точнее время захоронения установят эксперты.

Сейчас на месте обнаружения скелетов людей работают правоохранители.

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