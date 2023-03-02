Жителям Ростовской области стали доступны вклады со ставкой до 10% годовых

Фото: предоставлено пресс-службой "Россельхозбанка"

Для жителей Ростовской области «Россельхозбанк» повысил ставку по вкладам до 10 процентов годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

При открытии вклада «Доходный» на три года в офисе банка и выплате процентов в конце срока ставка составит 9,8 процента годовых, при ежемесячной выплате процентов — 8,4%. Если открывать в отделении, минимальная сумма — 10 тысяч рублей, а при открытии онлайн достаточно и трех тысяч рублей.

Ставка до 10% годовых положена по вкладу «Доходный пенсионный» на три года, если выплаты процентов назначены на конец срока, а при ежемесячной выплате — 8,6 процента. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 500 рублей, а дополнительные взносы и расходы от клиента не требуются. Если потребуется досрочно расторгнуть договор, проценты будут выплачены по ставке вклада до востребования. Как отмечают в банке, вклады «Доходный» и «Доходный пенсионный» являются самыми востребованными продуктами.

- Вклады в «Россельхозбанке» неизменно заслуживают внимания жителей Ростовской области. Каждый клиент может выбрать подходящую для себя программу размещения средств благодаря большому выбору инструментов для сохранения накоплений, которым обладает банк, - говорит директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева.

Клиенты могут рассчитывать не только на широкий спектр услуг банка, но и на обслуживание высокого уровня. Вклады можно оформить как в офисах, так и дистанционно — через интернет-банк и мобильных банк РСХБ. Все подробности по вкладам для частных клиентов можно получить на сайте rshb.ru и в офисах банка.

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