В Ростове и.о. главы областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

Решение о домашнем аресте вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону и.о. руководителя - главного эксперта областного бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России отправили под домашний арест. Информация об этом 1 марта поступила от объединенной пресс-службы судов региона.

- Ленинский районный суд донской столицы избрал задержанной меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля 2023 включительно, - говорится в сообщении.

В указанные сроки будет продолжаться следствие. Напомним, ранее в отношении руководителя бюро завели уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение полномочий»).

По предварительным данным, с 29 сентября по 1 декабря 2017 года женщина без проверки приняла у подрядчика, который проводил ремонт административных объектов, фактически невыполненные работы. После этого исполнитель на основании подписанных актов получил из федерального бюджета 12,8 млн рублей.

Известно, что одно из зданий, подлежащих капитальному обновлению, все еще не могут полноценно эксплуатировать.

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