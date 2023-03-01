За танцы у монумента Родина-Мать на Мамаевом кургане наказали жителей Сочи

Двое мужчин устроили танцевальную битву и ругались прямо перед памятным местом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За акробатические номера и ругательства у могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде суд оштрафовал двух жителей Сочи. Правоохранители задержали мужчин 30 и 33 лет во время танцевального батла у мемореала героям Сталинграда. Это произошло в конце февраля, когда в городе проходило первенство по брейк-дансу, сообщает «КП — Кубань».

- 24 февраля на двух жителей Сочи поступило заявление. Они использовали нецензурную лексику и танцевали на памятном месте, - приводит издание комментарий Главного управления МВД по Волгоградской области.

В отношении задержанных был составлен административный протокол по статье «Хулиганство», материалы были направлены в суд.

На суде оба мужчины признали свою вину. Им было назначено наказание в виде штрафа — каждый должен выплатить по тысяче рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В силу решение суда еще не вступило, и мужчины могут его обжаловать.

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