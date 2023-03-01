Двое подростков бросились в холодную воду, чтобы спасти тонущую слепую собаку

Слепая собака не могла выбраться из воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ялте двое подростков прыгнули в холодное море, чтобы спасти тонущую слепую собаку и сами могли пойти на дно. О смелом поступке ребят рассказали наши коллеги из «КП — Крым».

Как уточняет издание, животное, барахтающееся в холодной воде, первой заметила одна из женщин, которая прогуливалась по набережной Ялты. Как она рассказала в соцсетях, позвонила в экстренные службы, но оказалось, что спасением собак там не занимаются.

Тогда в воду бросились два подростка. Парни, долго не раздумывая, сбросили одежду и прыгнули с пирса на выручку четвероногому утопающему.

- Вода была жуть, какая холодная, дышать невозможно. Понимали, что и сами могли пойти на дно, но все равно решились, - поделился один из парней.

Пока ребята пытались выручить животное и сами не утонуть, за их действиями наблюдали два десятка прохожих. Когда спасательная операция прошла успешно, парней и собаку встречали на берегу овациями. А горожане уже обратились с просьбой к главе администрации города с просьбой поощрить юных спасателей.

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