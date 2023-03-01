Клиенты среднего и малого бизнеса стали чаще открывать срочные депозиты Фото: Андрей АБРАМОВ

По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса увеличился на 34% и составил 1,63 трлн рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет, как сообщают в ВТБ.

За год клиенты сегмента СМБ разместили в банке свыше 2 млн депозитов, больше половины из которых − краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 млн рублей и приблизилась к 30 млн.

- В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и надежное размещение средств с гарантированным доходом. Такую возможность действующим и новым клиентам обеспечили депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств, − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Также предприниматели получили возможность диверсифицировать портфель средств и разместить депозиты и неснижаемые остатки на счете в юанях.