Имущество и товарные знаки фабрики «Мишкино» в Ростовской области продали за 710 млн рублей

Все представленные лоты выкупил один из участников торгов Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания из Ростова-на-Дону выкупила на торгах имущество, товарные знаки и дебиторскую задолженность донской фабрики «Мишкино». Все представленные лоты ушли с молотка за 710,4 млн рублей. Информацию об этом указали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Победитель аукциона - ООО «Степь-Инвестиции». Примерно 684,2 млн рублей потратили на различную технику - от сушильных машин, холодильных камер и сплит-систем до конвейеров. Также часть суммы ушла на два земельных участка площадью 2368 и 3837 кв. метров.

За несколько товарных знаков заплатили 24,7 млн рублей, а дебиторскую задолженность фабрики перед рядом компаний выкупили за 1,4 млн рублей.

Напомним, «Мишкино» открыли в 2013 году. В строительство и запуск вложили 2,4 млрд рублей. В марте 2021 года предприятие стало банкротом с задолженностью в 2,65 млрд рублей. После этого, в том же 2021 году, часть имущества фабрики за 1,487 млрд рублей выкупила структура агрохолдинга «Степь».

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