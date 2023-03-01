Верховный суд рассмотрит жалобу на решение по строительству ЖК около порта Ростова-на-Дону

Ситуацию рассмотрят в Судебной коллегии по экономическим спорам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд России признал обоснованной жалобу администрации Ростова-на-Дону на запрет строительства ЖК в районе порта и судостроительного завода. Обращение властей донской столицы уже передали на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Власти донской столицы выразили несогласие с решением Северо-Кавказского окружного арбитражного суда. Яблоком раздора оказалась территория на 9-й Линии площадью 2,6 га с недействующим стекольным заводом.

В 2021 году владелец этого участка, предприниматель Арташес Арутюнянц получил от мэрии разрешение на возведение малоэтажной застройки на месте завода. Однако спустя время против будущего ЖК выступили «Ростовский порт» и судостроительный завод «Риф». Эти организации указали, что планируемые жилые дома попадут в санитарно-защитную зону и потребовали отменить решение.

После этого начались судебные разбирательства. В арбитраже Ростовской области и в апелляционной инстанции поддержали решение властей, но в Северо-Кавказском окружном арбитражном суде отменили прежние постановления и запретили строительство. Именно последний вердикт стороны дела теперь будут оспаривать в Верховном суде.

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