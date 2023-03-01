В Ростове в первый день весны прошел финал городского конкурса старшеклассниц

Кроме трех заданий в этом году юным красавицам добавили еще одно задание – снять видеоролик на тему «Семья и закон». ФОТО: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В Ростове прошел финал городского конкурса «Ростовчанка-2023» среди старшеклассниц. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Конкурс юных и умных красавиц проводится в Ростове уже в девятый раз. Чтобы победить, конкурсанткам необходимо было выполнить несколько заданий. Участницы должны были провести исследование с результатами работы различных отраслей экономики города и их вклад в благосостояние страны. Также школьницы выполнили творческое задание. И «примерили» на себя будущую профессию.

Кроме трех заданий в этом году юным красавицам добавили еще одно – снять видеоролик на тему «Семья и закон».

Победительницей конкурса стала ученица школы №16 Маргарита Дронова.

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