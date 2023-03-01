Появились кадры ДТП, в результате которого женщина вылетела из окна авто

Женщина была госпитализирована. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области

На трассе М-4 «Дон», недалеко от Каменска-Шахтинского, произошло ДТП. Видео с места аварии появилось в местных пабликах.

На кадрах с видеорегистратора видно, как Hyundai при обгоне столкнул с трассы «ВАЗ». В результате удара отечественный автомобиль несколько раз перевернулся. А из окна легковушки вылетела 43-летняя женщина.

- Пассажирка госпитализирована в больницу. А полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

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