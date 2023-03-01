В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который хранил наркотики

Дончанин собирал траву, чтобы затем самому ее употребить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белокалитвинском районе Ростовской области сотрудники ППС задержали 44-летнего мужчину за сбором наркотического растения, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Местный житель гулял вдоль реки и что-то собирал. А затем складывал все в рюкзак. В это время недалеко проезжали полицейские, которые и заинтересовались действиями дончанина. После личного досмотра мужчины сотрудники ППС изъяли у него 300 граммов наркотической травы.

Правоохранители также выяснили, что дончанин собирал зелень, чтобы затем самому ее употребить.

Сейчас сборщик наркотравы находится под подпиской о невыезде.

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