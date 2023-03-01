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НовостиОбщество1 марта 2023 18:41

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который хранил наркотики

Как оказалось, дончанин собирал наркотическую траву для личного употребления
Екатерина ПОПОВА
Дончанин собирал траву, чтобы затем самому ее употребить.

Дончанин собирал траву, чтобы затем самому ее употребить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белокалитвинском районе Ростовской области сотрудники ППС задержали 44-летнего мужчину за сбором наркотического растения, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Местный житель гулял вдоль реки и что-то собирал. А затем складывал все в рюкзак. В это время недалеко проезжали полицейские, которые и заинтересовались действиями дончанина. После личного досмотра мужчины сотрудники ППС изъяли у него 300 граммов наркотической травы.

Правоохранители также выяснили, что дончанин собирал зелень, чтобы затем самому ее употребить.

Сейчас сборщик наркотравы находится под подпиской о невыезде.

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