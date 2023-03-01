На Дону в партии подсолнечника нашли семена амброзии

Теперь собственнику придется отправить свою продукцию на переработку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из хозяйств в Красносулинском районе было обнаружено заражение опасным карантинным растением, сообщают в Россельхознадзоре по региону.

В партии подсолнечника весом более тысячи тонн сотрудники Россельхознадзора нашли семена амброзии полыннолистной. Теперь собственнику придется отправить свою продукцию на переработку.

Россельхознадзор напоминает, амброзия полыннолистная относится к карантинным сорнякам. Ее семена могут попасть в почву вместе с семена культурных растений и засорить поля, сады и огороды.

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