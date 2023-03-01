Жителей Дона предупредили о ночных заморозках в марте

Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночное время суток в Ростовской области ожидается похолодание до -4 градусов. А днем градусник будет показывать до +17. Такие температурные скачки могут стать причиной ДТП, сообщили в донской Госавтоинспекции.

Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между машинами и не совершать опасных маневров.

- Рекомендуем проверить исправность внешних световых приборов и не забывать включать указатели поворота, - говорится в сообщении.

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