Мужчина не выходит на связь с близкими с 25 февраля. Фото: "ЛиаАлерт"

В Шахтах без вести пропал 52-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Дмитрий Солонцов вышел из дома 25 февраля и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Поисковики прочесывают все близлежащие районы в поисках мужчины.

Рост пропавшего – около 172 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения на нем была черная куртка, какая еще на мужчине была одежда – неизвестно.

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