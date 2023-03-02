Мужчина не выходит на связь с близкими с 25 февраля. Фото: "ЛиаАлерт"
В Шахтах без вести пропал 52-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
Дмитрий Солонцов вышел из дома 25 февраля и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Поисковики прочесывают все близлежащие районы в поисках мужчины.
Рост пропавшего – около 172 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
В день исчезновения на нем была черная куртка, какая еще на мужчине была одежда – неизвестно.
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