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НовостиОбщество2 марта 2023 5:57

Очевидцы: в Новочеркасске кирпичная стена обрушилась на несколько автомобилей

ЧП произошло 1 марта
Лейла МИРИШОВА
У всех транспортных средств серьезные механические повреждения

У всех транспортных средств серьезные механические повреждения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске кирпичная стена обрушилась на несколько припаркованных авто. Происшествие случилось 1 марта. Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП в социальных сетях.

На кадрах видно, как огромные камни накрыли припаркованные автомобили. У всех транспортных средств серьезные механические повреждения, у некоторых выбило стекла. Звук сигнализации оглушил весь район, из-за чего многие проснулись.

Очевидцы отметили, что машины стояли рядом со стеной, которая долгое время была под наклоном.

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(Подробности)