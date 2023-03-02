Фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези покажет в марте Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Разобраться в психологии семейных отношений или распутать клубок криминальных связей, окунуться в мир китайского средневекового фэнтези или побывать на незабываемой свадьбе зрителям помогут кинопремьеры марта. В первом месяце весны Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») собрал коллекцию фильмов и сериалов с разным настроением.

Так, зрителям представят сериал «Хэдшот» (18+). В фокусе внимания режиссера - замкнутый подросток Денис, который преображается до неузнаваемости в киберпространстве.

А сразу после кинотеатрального проката, со 2 марта, видеосервис покажет российский криминальный триллер «Один настоящий день» (16+).

Для первого месяца весны собрали коллекцию кинокартин с разным настроением Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Карьерист Капитонов живет по правилам своего коррумпированного следственного подразделения, не прочь манипулировать уликами и свидетельствами ради нужного результата. Но в один тот самый день он получает сверхзадание — «отмазать» от убийства хозяина города, местного авторитета Сафина через обвинение непричастного человека. Наградой должна стать блестящая карьера и деньги, но что-то идет не так.

Второй сезон французского сериала «Тиндер-80» (18+) снова переносит зрителей в ностальгические и по-своему прекрасные 1980-е годы. В новом сезоне продолжается развитие истории про изобретение трех парижских студентов, которые наладили обмен эротическим контентом для знакомств за три с лишним десятка лет до появления профильной социальной сети.В сериале тесно переплетаются юмор, стиль и эротика.

А еще зрителей ждет китайская картина — боевик «Путешествие на Запад. Поединок веры» (16+). Это - классический средневековый китайский роман, но сюжет в стиле фэнтези сделал его популярным у современных кинематографистов.

Другая картина - комедия «Моя пиратская свадьба» (18+) расскажет зрителям о том, как сделать обычную брачную церемонию незабываемой. Свадьба Дарси(Дженнифер Лопес) и Тома (Джош Дюшамель) с самого начала не была похожа на классическую: жених мечтал о многолюдной церемонии на романтическом острове, невеста же была готова без затей расписаться в городе.Победил Том. В итоге свадьба превратилась в экшн. Фильм доступен с 17 марта.

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