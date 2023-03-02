В Ростовской области отмечается рост числа банковских клиентов среднего и малого бизнеса

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

По сообщению банка ВТБ, число клиентов среднего и малого бизнеса донского региона достигло 22 тысяч по итогам 2022-го. За год их количество выросло на 15%.

- В прошлом году большинство бизнесов, в том числе на Дону столкнулись, с трудностями из-за влияния санкций на экономику, - отметил управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Поэтому основной нашей задачей было поддержать как опытных, так и начинающих предпринимателей. Мы предлагали им специальный пакет РКО для нового бизнеса с минимальным тарифным планом, запустили программы поддержки и нефинансовые сервисы, позволяющие успешно вести и развивать свое дело. По итогам года мы не просто удержали свою клиентскую базу, но и нарастили ее.

Эксперты конкретизировали, что почти 65% клиентов являются индивидуальными предпринимателями, 29% действуют в статусе ООО, остальные юридические лица используют другие организационно-правовые формы.

При этом 38% портфеля клиентов составляют предприятия оптовой и розничной торговли, по 8% приходится на компании сферы строительства и недвижимости, 4% – сельское хозяйство.

Кроме того, в прошлом году банк до 9,7 тысяч (или на 11%) нарастил число новых клиентов СМБ, которые подключили расчетно-кассовое обслуживание. Чаще всего в качестве партнера банк выбирали компании микробизнеса, которые только начинают развивать собственное дело. Их доля в общем объеме новых клиентов превысила 80%.

В рамках линейки РКО среди среднего и малого бизнеса отмечается рост спроса на корпоративные карты. За прошлый год в данном сегменте оформили их на 15% больше, чем годом ранее.