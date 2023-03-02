Жительница Шахт лишь спустя 20 лет смогла решить проблему с отоплением в квартире

Женщина с 1998 года замерзала в собственном доме. Фото: Александр ГЛУЗ

Тепло, наконец, придет в дом жительницы поселка Майский города Шахты Ростовской области. Его инвалид второй группы ждала двадцать лет.

По словам Тамары Ивановны, в ее квартире нет отопления – в зимнее время сыро, холодно, а на стенах появляется грибок. С 1998 года женщина неоднократно пыталась решить вопрос самостоятельно, но без результата. Женщина не понимала, почему каждую зиму в ее квартире так холодно. Обращения оставались без ответа. В итоге, позвонила на горячую линию штаба Народного фронта в Ростовской области.

- Мы связались с управляющей компанией, они выехали на осмотр квартиры, - рассказал руководитель региональной организации Алексей Мирошниченко. - Выявили несколько проблем – это и отсутствие теплоизоляции одной из стен, и недостаточное количество секций в батарее для такого помещения.

Так, в качестве временной меры специалисты увеличили температуру поступающей в батареи воды.

- Ждем прекращения отопительного сезона для установки дополнительной секции батарей, - добавил собеседник издания. - Также будет рассмотрен вопрос о дополнительном обогреве со стороны холодной стены.

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По словам жительницы СНТ, у многих обитателей коттеджных поселков отопительные котлы работают от электричества. Поэтому люди в двадцатиградусный мороз остаются не только без света, но и без тепла. А еще они боятся, что без тепла может замерзнуть и вода в домашних системах (подробности)