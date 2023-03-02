Суд временно запретил застройщику ростовского ЖК привлекать средства дольщиков

Строительные работы на объектах продолжатся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский арбитражный суд рассмотрел иск региональной службы Госстройнадзра к «МСК-Капитал» привлекать средства дольщиков. Истец требовал запретить компании привлекать средства дольщиков, говорится в картотеке арбитража.

Было установлено, что застройщик затянул сроки сдачи двух литеров дома на улице 23-я Линия. В настоящее время в отношении этих объектов зарегистрировано 364 и 394 договора участия в долевом строительстве, обязательства по которым еще не исполнены.

Суд постановил на месяц приостановить деятельность девелопера по привлечению средств дольщиков.

В пресс-службе МСК отметили, что решение не вступило в законную силу, и будет обжаловано.

— Оно означает лишь временное ограничение по принятию средств от новых дольщиков сроком на 1 месяц. Строительство продолжается в рамках графика производственных работ и будет продолжено в любом случае. Если будет нужно, то только за счет собственных средств компании, — прокомментировали в компании.

В организации отметили, что ежемесячно публикуют отчеты о ходе строительства на официальном сайте и в соцсетях. По предварительной записи дольщики могут посетить объект.