В Ростове-на-Дону завершен первый этап проектирования автодороги через Суворовский район

Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

В донской столице завершился первый этап проектирования автомобильной дороги «Орбитальная-2» через район Суворовский. Для его реализации была подготовлена необходимая проектная документация.

Специалисты провели инженерные изыскания: сделали геологическую и топографическую съемки местности, создали модель рельефа, изучили почвы. Участок также исследовали на наличие археологических памятников. Документация прошла экологическую экспертизу.

Согласно проекту, «Орбитальная-2» начнется в центре Суворовского и свяжет его с улицей Обсерваторной. Для жителей станет доступен выезд на Северный массив, Темерник, Северный объезд. Протяженность дорожного полотна составит 5,5 км. Дорога будет двухполосной. По обеим сторонам магистрали появятся парковочные карманы, в двух направлениях пройдут пешеходные тротуары. К одной из пешеходных зон будет примыкать велодорожка.

Напомним, жители района просили построить новую дорогу в течение трех лет. В итоге застройщик Суворовского ВКБ-Новостройки и министерство транспорта подписали инвестиционное соглашение, согласно которому компания обязалась оплатить проектно-сметную документацию и безвозмездно передать ее ведомству. В строительной организации сообщали, что стоимость работ составит около 30 млрд рублей. Во втором полугодии 2023 планируется полностью завершить разработку ПСД.

В будущем участок станет частью трассы, которая свяжет село Султан-Салы и М-4 «Дон». В связи с этим проектировщики предусмотрели двухуровневую развязку в точке соединения с Обсерваторной. «Орбитальную-2» планируют продлить до микрорайона Платовский, а затем — до федеральной автодороги «Москва-Новороссийск». Благодаря проекту эти территории будут зарезервированы под создание магистрали — участки не могут быть застроены. Для Ростова это первый проект такого масштаба, который был профинансирован частным инвестором.