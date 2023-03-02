Анатолия Песенникова назначили председателем Юго-Западного банка Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбербанка

Юго-Западный банк Сбербанка возглавил Анатолий Песенников. Новый руководитель уже прокомментировал свое назначение и заявил о планах на высокие результаты.

- Юг России и Северный Кавказ - перспективный макрорегион для дальнейшего развития в десятках отраслей. Уверен, растущий потенциал региональных экономик, новые бизнес-проекты южных предпринимателей, масштабные GR-задачи, профессиональная команда, уникальные IT-технологии и ESG-стратегия развития помогут нам добиться весомых результатов по всем направлениям работы, - прокомментировал Анатолий Песенников.

Опыт работы управленца в финансовой структуре - около 25 лет. Анатолий Валерьевич возглавлял Тверское и Краснодарское отделения банка. С 2015 года трудился в должности председателя Байкальского банка, с 2017 года занимал пост заместителя председателя, директора головного отделения банка по Санкт-Петербургу.

К слову, благодаря профессионализму руководителя позиции в Северной столице были значительно усилены. Произошел рост доли рынка по всем направлениям, опережающими темпами увеличилась операционная прибыль, были достигнуты лидирующие позиции по операционному доходу.