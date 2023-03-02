В Ростовской области еще один банк может выдавать ипотеку для отличников под 1%

Фото: предоставлено пресс-слухбой «Абсолют Банка»

К региональной программе льготного кредитования «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1%» подключился еще один крупный игрок рынка жилищного кредитования в Ростовской области – «Абсолют Банк». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, проект правительства региона реализуется «Агентством жилищных программ», чтобы привлечь больше квалифицированных кадров в Ростовскую область.

- По программе ипотеку можно оформить на покупку квартиру в новостройке на срок до 20 лет. Первые 10 лет ставка будет субсидироваться правительством региона до 1 процента годовых, - рассказывает руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону. - После льготного периода величина ставки будет зависеть от условий кредитования, прописанных в договоре. Максимальная сумма – 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15 процентов стоимости жилья.

Также в банке объяснили, как работает программа ипотеки для отличников. Когда заемщик оформляет ипотеку на три миллиона рублей на 20 лет по обычной госпрограмме под 8 процентов годовых, то размер ежемесячного платежа будет свыше 25 тысяч рублей. В случае снижения ставки до 1 процента годовых, то в первые десять лет молодые специалисты будут платить ежемесячно 13,8 тысячи рублей, то есть примерно на 11,2 тысячи меньше.

По словам Елены Водяницкой эта программа вряд ли окажет существенное влияние на рынок жилья в регионе.

- Но это хороший социальный проект, возможность поддержать молодых и талантливых специалистов и предоставить им возможность достойно жить в нашей области и работать на благо земляков, - подчеркнула руководитель. - Поэтому мы присоединились к этому проекту. Напомним, участвовать в льготной региональной госпрограмме могут совершеннолетние граждане России, которые получили с 2021 года диплом о высшем образовании с отличием с присвоением квалификации «врач» или «учитель» («преподаватель»). При этом обязательно работать в бюджетных организациях на территории региона и нуждаться в улучшении жилищных условий.