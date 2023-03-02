В Ростове-на-Дону сотрудники областного перинатального центра оказались под следствием

Следователи сейчас выясняют детали и обстоятельства уголовного дела Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников областного перинатального центра. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 2 марта, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Да, такое дело действительно расследуется, и сейчас находится в производстве, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что медики попали под следствие в феврале 2023 года, после ситуации с рождением мертвого малыша. Предварительно, дело связано с трагедией, которая коснулась жительницы донской столицы.

Сначала беременность у ростовчанки протекала вполне нормально. Примерно на седьмом месяце она обратилась в медцентр с надеждой на профессиональное сопровождение и помощь при родах. Однако к установленному сроку ребенок на свет не появился.

Доктор, который вел наблюдение, предложил простимулировать процесс, но пациентка отказалась и обратилась к другому специалисту. В итоге выяснилось, что малыш умер.

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