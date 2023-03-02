В Шахтах нашли живым пропавшего 52-летнего мужчину

В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Шахтах нашли живым без вести пропавшего 52-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Отметим, что последний раз жителя Шахт видели 25 февраля. В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Мужчину удалось найти только днем 2 марта. Где он находился все это время, выясняют в полиции.

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