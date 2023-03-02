В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ротове-на-Дону в аварии пострадал 26-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 1 марта около 22 часов на улице 40-летия Победы.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Шкода Октавия на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу другой иномарке. В результате автомобиль влетел в Шевроле Лачетти. От сильного удара 26-летний водитель Шевроле получил травмы и был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Подробности этой аварии рассказали в управлении ГИБДД России по Ростовской области

(Подробности)