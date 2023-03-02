В список попали 9 заведений из Ростова-на-Дону. Фото: Лейла МИРИШОВА

В список национальной премии Where to Eat вошли девять ростовских ресторанов. Рейтинг опубликовали на официальном сайте рейтинга.

В список попали 9 заведений из Ростова-на-Дону. В основном это рестораны европейской, русской и ближневосточной кухни. Кроме того, в рейтинге лучших заведений оказался ресторан авторской кухни из Таганрога.

Отметим, что это ежегодная премия, которой награждают выдающиеся рестораны России. Отбором ресторанов занимаются лучшие шеф-повара и сомелье. После чего, по результатам голосования, выбирают 50 заведений из федерального округа, из которых на последнем этапе формируется всероссийский шорт-лист.

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