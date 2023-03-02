Ростовчанам назвали продукты, которые могут подорожать весной

По подсчетам специалистов в марте на 15% может вырасти цена на картофель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Ростовской области назвали продукты, которые могут вырасти в цене весной. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Согласно данным Росстата, на 13 февраля килограмм говядины стоил 487 рублей, а свинина – 302 рубля за один килограмм. Стоимость курицы – 175 рублей, а рыбы – 210. А вот цена сливочного масла составила 834 рубля, а подсолнечного — 131.

Яйца составили в цене 82 рубля за десяток, сахар — 62 рубля за килограмм, а мука пшеничная — 50 рублей. Стоимость риса составила 109 рублей, гречневая крупа по цене достигла 101 рубля, а макароны — 112 рублей.

Овощи из «борщового набора» по цене составили следующее: картофель — 35 рублей, капуста — 26 рублей, свекла — 36 рублей, лук — 48 рублей, а морковь — 45 рублей.

Лидерами по росту цен стали огурцы -288 рублей, средняя цена на помидоры составила 194 рубля, яблоки — 106 рублей, а бананы — 111 рублей за килограмм.

Цена за литр бензина марки АИ-95 в среднем составила 51,39 рубля, марки АИ-92 — 47,16 рубля, а дизеля — 58,68 рубля.

По подсчетам специалистов в марте на 15% может вырасти цена на картофель. Стоимость морковки и капусты может увеличиться на 10-15% на фоне сокращения запасов урожая прошлого года. Возможно вырастет цена и на лук также на 10-15%.

Цены на крупы и на муку на фоне роста объемов производства зерна могут вырасти в пределах общей инфляции. А вот цена на рис и пшено может значительно увеличиться, так как в нашей стране и риса, и проса собрали меньше обычного.

- Делать прогнозы очень непросто, так как на цену товаров влияет очень много факторов: экономические, политические, маркетинговые, сезонные. Например, в определенные периоды года овощи всегда дешевеют. Но овощи — товар исключительный, скоропортящийся, плюс их производство привязано к смене времен года, – отметил Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова кандидат социологических наук Илья Маркин.

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