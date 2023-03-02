В Ростовской области парень избил свою девушку

В одно утро возлюбленный набросился на нее с кулаками. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Ростовской области 30-летнюю Евгению жестоко избил парень. Об этом пострадавшая рассказала "КП – Ростов-на-Дону" 2 марта.

По словам девушки, парень был слишком ревнивый и постоянно ее в чем-то подозревал. Он пристально следил за ней в соцсетях и мог проверить ее телефон в любой момент.

- Однажды он подпалил мне волосы и попытался сжечь ресницы. Говорил, что нельзя любить такую красивую как я, - рассказала дончанка.

В одно утро возлюбленный набросился на нее с кулаками. По словам Евгении, мужчина избивал ее около трех часов. Лицо распухло от сильных ударов. Женщину стало не узнать из-за множественных синяков и ссадин. Отметим, что у женщины есть сын от прошлого брака.

- Ребенок, увидев меня, расплакался. А мама повезла в больницу. Меня госпитализировали, - вспоминает девушка.

Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области, по данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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