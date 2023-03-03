В Ростовской области синоптики пообещали до +26 градусов

Жаркая погода ожидается под конец апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области синоптики пообещали жару до +26 градусов. Об этом сообщает портал 1rnd.

Однако руководитель Северо-Кавказского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Лозовой предупредил о том, что раннее потепление может привести к грозам с градом. Жаркая погода ожидается под конец апреля.

По словам специалиста, как только температура повышается до +24 градусов, а атмосфера еще не успела прогреться, то возможен град.

Напомним, что в марте в Ростовской области синоптики прогнозируют перепады температуры от -4 до +17 градусов. Также в регионе ожидается сильный ветер и дожди.

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(Подробности)