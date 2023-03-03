В Ростове завершаются работы по возведению второго модуля школы в «Суворовском»

Строительство идет строго по графику. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершаются работы по возведению второго модуля школы № 75 в микрорайоне «Суворовский». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По словам первого замглавы Ростовской области Игоря Гуськова, монтаж второго модуля близится к концу. Он также отметил, что развитие социнфораструктуры в новых микрорайонах донской столицы находится на личном контроле главы Ростовской области.

- Если мы сейчас не скорректируем работу по открытию образовательного учреждения к началу учебного года, то нам придется возводить еще и третий модуль, потому что первоклассникам некуда будет идти учиться снова, - подчеркнул Игорь Гуськов. – Поэтому все должно быть завершено до 1 сентября 2024 года – чтобы здание было введено в эксплуатацию, а оборудование закуплено и установлено.

Сейчас на месте, где еще три месяца назад был пустырь, уже стоит здание школы. Строители установили окна и крышу. Второй модуль школы № 75 возводят по графику.

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(Подробности)