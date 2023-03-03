В Таганроге жителей удивил «рулонный газон» на одной из детских площадок

Одна из местных жительниц опубликовала фотографию площадки на территории детского садика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге местные жители удивились «рулонному газону» на одной из площадок детского садика. Очевидцы опубликовали фотографии в социальной сети.

Одна из местных жительниц опубликовала фотографию площадки на территории детского садика. В местной администрации сообщили, что игровая зона покрыта рулонным газоном. Однако жительница его там не увидела, вместо зеленой травы – обычная земля.

У местных жителей фотография вызвала такое же удивление. Многие под опубликованным постом не смогли удержаться от шуток:

Правильно, это тротуарный рулонный газон, очень дорогой, импортный», — пошутил горожанин.

Так у нас по всему городу рулонный газон. И даже вместо тротуаров местами рулонный газон, – прокомментировал местный житель.

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