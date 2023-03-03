В Ростовской области губернатор на 5 лет продлил полномочия бизнес-омбудсмена Олега Дерезы

Бизнес-омбудсмен Олега Дерезы и губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев еще на 5 лет продлил полномочия бизнес-омбудсмена региона Олега Дерезы. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

По данным властей, за 10 лет в должности специалист «внес существенный вклад в развитие предпринимательства, защиту прав и законных интересов представителей бизнес-сообщества».

- Олегу Владимировичу удалось создать механизмы конструктивного взаимодействия с органами госвласти, местного самоуправления и общественными объединениями предпринимателей, - отмечают в донском правительстве.

Напомним, уполномоченный по защите прав предпринимателей - не государственный служащий, а эксперт, работающий на безвозмездной основе. Его основные задачи - отстаивание интересов предпринимателей и внесение предложений по совершенствованию законодательства, участие в общественной экспертизе нормативных актов.

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