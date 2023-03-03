В России запускают эксклюзивную программу лизинга техники для агрокомпаний

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров и директор по экономике Ростсельмаш Дмитрий Мацаков подписали соглашение о сотрудничестве. Компании запускают совместную программу лизинга для российских сельхозпредприятий.

Техника донского производителя станет доступнее для агрокомпаний. Новый продукт предполагает фиксированную ставку и аванс от нуля. В банке считают, что комфортные условия лизинга стимулируют рост объемов финансирования и сделают продукцию компании-партнера еще более востребованной.

— Я очень доволен сегодняшней встречей и ее главным результатом — подписанием соглашения о партнерстве. Наша синергия, когда объединяются два крупнейших игрока в своих отраслях, даст возможность предложить лучшие условия лизинга для клиента. Новое соглашение позволит нашему сотрудничеству выйти на принципиально новый виток развития и будет способствовать расширению масштабов совместной работы, — прокомментировал Вячеслав Спиров.

Как рассказал Дмитрий Мацаков, чтобы удовлетворить потребности сельхозпроизводителей, компания реализует серьезную инвестпрограмму. Запланировано строительство тракторного завода и завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов. Компания также собирается возвести предприятие по производству прицепной, навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники.

— Мы активно наращиваем наши производственные мощности. Сотрудничество с такими крупными финансовыми институтами важно для реализации намеченных планов компании. Данное соглашение предусматривает совместные мероприятия по оказанию комплексных услуг и поддержке сельхозпредприятий, — пояснил собеседник.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отмечает, что в последние годы рынок сельскохозяйственной техники считается одним из самых перспективных. Он уверен, что новый совместный проект банка и донского производителя поспособствует его развитию.

— Во многом, это обусловлено перестройкой производственных и логистических цепочек и растущим спросом на российскую спецтехнику. Безусловно, расширение нынешнего дополнительно поможет росту сразу ряда отраслей экономики страны, — считает он.