В Ростове снижается ставка по ипотеке на квартиры с большой площадью​ Фото: Иван МАКЕЕВ

С 3 марта временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке на покупку квартир площадью от 85 квадратных метров запускает ВТБ. Скидка в размере 0,2 процентных пункта действует и на строящееся, и на готовое жилье, к тому же может складываться с другими дисконтами. В итоге максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в банке может достичь 0,5 процентных пункта.

- Нам стратегически важно оказывать адресную помощь семьям, особенно с детьми. До этого мы предлагали ввести для них на государственном уровне в рамках льготной ипотеки дифференцированную ставку, а сегодня запускаем собственную подобную программу, - говорит член правления ВТБ Святослав Островский. - Сейчас на квартиры от 85 квадратных метров у нас приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. А принцип «больше метров – меньше ставка» поможет родителям обеспечить своим детям комфортные условия жизни. Дополнительный дисконт делает итоговую ставку по ипотеке в нашем банке одной из наиболее доступных на рынке.

Благодаря новым условиям минимальная ставка в рамках стандартных ипотечных программ банка теперь составляет 10,7%. По «Ипотеке с господдержкой-2020» кредит доступен от 7,5%. Средства в рамках «семейной программы» банк предлагает от 5,5% (в ДФО - от 4,5%), IT-ипотека доступна от 4,5%, а Дальневосточная – от 1,5%.

Оформление заявки онлайн, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, а также получение зарплаты на карту банка даст дополнительно 0,3 процентных пункта.