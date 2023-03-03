Единую форму введут для ростовских водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единую форму для водителей общественного транспорта утвердили в Ростове-на-Дону. Носить ее начнут с 1 августа 2023 года, сообщает «Ростовский Городской Транспорт».

Предполагается, что форма будет состоять из темно-синей куртки, голубой рубашки, черного галстука, темно-синих брюк и закрытой черной обуви.

— В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. Не допускается использование спортивных брюк, пляжной одежды и обуви, таких как шлепанцы и тапочки, прозрачных платьев, юбок, одежды с прозрачными вставками, — отмечается в описании.

Также на контроле будет содержание водителями формы в чистоте.

В 2015 году власти уже пытались ввести форму, однако по факту форменная одежда надевалась только в праздничные дни.

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(Подробности)