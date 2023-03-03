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НовостиОбщество3 марта 2023 12:10

На выходных в Таганроге прогнозируют +5 градусов и небольшой дождь

Ветер должен быть преимущественно юго-западным
Ангелина СКИБА
Выходные в приморском городе будут относительно теплыми

Выходные в приморском городе будут относительно теплыми

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жителей Таганрога ожидают относительно теплые выходные с переменной облачностью и осадками. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

4 и 5 марта дневная температура воздуха в городе установится в районе +5 градусов, ночью обещают +2 градуса.

Ветер должен быть преимущественно юго-западным, около 6-8 м/с. Небольшой дождь возможен во второй половине дня в воскресенье, он продлится до вечера.

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