На выходных в Таганроге прогнозируют +5 градусов и небольшой дождь

Выходные в приморском городе будут относительно теплыми Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жителей Таганрога ожидают относительно теплые выходные с переменной облачностью и осадками. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

4 и 5 марта дневная температура воздуха в городе установится в районе +5 градусов, ночью обещают +2 градуса.

Ветер должен быть преимущественно юго-западным, около 6-8 м/с. Небольшой дождь возможен во второй половине дня в воскресенье, он продлится до вечера.

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