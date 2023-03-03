В Ростовской области портфель «зеленых» кредитов составил 7 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портфель «зеленого» финансирования в Ростовской области по итогам 2022 года вырос в три раза и превысил 7 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий Ростовского отделения Сбербанка Руслан Салимов.

- Профинансировали проекты, способствующие устойчивому развитию региона на 7 млрд рублей. В том числе выдали «зеленые» кредиты на строительство очистных сооружений, реконструкцию системы теплоснабжения, строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, - рассказал Руслан Салимов.

По словам эксперта, с 2020 года ESG-повестка - один из центральных пунктов стратегии финансового учреждения. Особое внимание уделяют минимизации воздействия на окружающую среду, развитию ответственного финансирования, поддержке местных сообществ и содействию социальному развитию.

Добавим, особое внимание банк уделяет работе с молодежью. Для студентов организуются ESG-игры, лекции по эмоциональному интеллекту и компетенциям будущего. Также регулярно проводятся уроки для школьников по финансовой грамотности, безопасности в интернете, навыкам, необходимым в общении.

Кроме того, банк поддерживает благотворительные фонды и волонтерские проекты. Совместно с добровольцами сотрудники банка за прошлый год в рамках экоакций высадили в Ростовской области 15 тысяч саженцев.