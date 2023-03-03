В Ростове теперь базируется военная прокуратура объединенной группировки войск

В новом ведомстве должны заниматься правовой защитой участников СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону разместили военную прокуратуру объединенной группировки войск, которую выделили в отдельную структуру. Исполняющим обязанности военного прокурора назначили Александра Рушкина, сообщает ТАСС.

В новом ведомстве должны заниматься правовой защитой бойцов, принимающих участие в специальной операции.

- В зависимости от того, в каком подразделении служит солдат, к такой прокуратуре и идут обращения. Если подразделение относится к ЦВО или ЮВО, то в окружные прокуратуры. Прокуратура объединенной группировки войск занимается теми, чьи подразделения относятся к ней, - цитирует издание депутата Госдумы Максима Иванова.

Добавим, по данным выписки из ЕГРЮЛ, дата регистрации юрлица новой военной прокуратуры - 1 ноября 2022 года. Юридический адрес организации: Ростов-на-Дону, улица Оганова, 22, строение 6.

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