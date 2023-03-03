В Ростовской области дорожные камеры теперь фиксируют еще три типа нарушений

Автолюбителей просят строго соблюдать правила дорожного движения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области после обновления ПО дорожные камеры начали автоматически фиксировать новые виды нарушений, сообщает Госавтоинспекция.

- Теперь комплексы фото- и видеофиксации отмечают не только превышение скорости, но и факты выезда на полосу встречного движения, движение по обочинам и неиспользование ремней безопасности, - рассказали в ведомстве.

Водителям напоминают: за непристегнутых ремнями безопасности штрафуют на 1 тысячу рублей, за движение по обочинам - на 1,5 тысячи рублей, а выезд на встречку обходится в 5 тысяч рублей.

Добавим, ранее стало известно, что с начала года на Дону дорожные лихачи сбили 118 пешеходов. В этих происшествиях погибли 17 человек, остальные 110, в том числе 25 детей, получили травмы. Автолюбителей и тех, кто передвигаются пешком, просят быть предельно внимательными на проезжей части.

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