В Ростове приговор по делу экс-главы донского МинЖКХ огласят 10 марта

Дело рассматривают в Кировском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области приговор по делу экс-главы донского МинЖКХ Андрея Майера планируют огласить 10 марта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Сегодня, 3 марта, были продолжены прения. Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор. После этого суд удалился в совещательную комнату. Ориентировочно, оглашение вердикта состоится 10 марта 2023 года, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, дело рассматривают в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. Андрея Майера подозревают по статье «Злоупотребление полномочиями» (часть 2 статьи 285 УК РФ). Предварительно, разбирательства связаны с ущербом бюджету при благоустройстве парка на улице Вересаева в донской столице и сквера в городе Зверево.

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